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22 минуты назад

Британцы массово отказываются от программы поддержки украинских беженцев

Вечерняя Москва

Порядка 25 процентов британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению беженцев с территории Украины, откажутся от участия в ближайшие несколько недель из-за нехватки финансовых средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество, пишет в четверг, 25 августа, газета Daily Mail.

Британцы массово отказываются от программы поддержки украинских беженцев
Фото: UnsplashUnsplash

Участники проекта помощи украинцам сообщают, что из-за серьезного финансового кризиса в стране им с каждым днем становится все труднее заботиться об иммигрантах, а сами британцы остаются без средств к существованию, цитирует РИА Новости материал.

По информации британских журналистов, некоторые жители островного государства потратили тысячи фунтов на уход за беженцами. Государство обещало ежемесячные субсидии за каждую принятую семью, однако эти выплаты задерживаются.

Также жители Соединенного Королевства жалуются на большие трудности из-за языкового барьера и различий в культурном коде. Недопонимания между британцами и украинскими беженцами приводят к тому, что украинцы раз за разом оказываются без крыши над головой.

На прошлой неделе стало известно, что прибывшие в Испанию беженцы с Украины вынуждены возвращаться домой из-за нависших над страной экономических проблем.

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