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1 час назад

Украина вызвала апостольского нунция после слов Папы Римского о Дугиной

Елена Прошина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД вызвал апостольского украинского нунция Висвалдаса Кулбокаса, дабы выразить разочарование словами Папы Римского о смерти Дарьи Дугиной. Об этом сообщает News.ru

Украина вызвала апостольского нунция после слов Папы Римского о Дугиной
Фото: ReutersReuters

«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами, а во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо», – заявил Кулеба.

Он также добавил, что само по себе приглашение нунция это беспрецедентный случай, который говорит сам за себя.

Ранее Папа римский Франциск принёс свои соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной. Он назвал дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина невинной жертвой войны.

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