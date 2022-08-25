Украина вызвала апостольского нунция после слов Папы Римского о Дугиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД вызвал апостольского украинского нунция Висвалдаса Кулбокаса, дабы выразить разочарование словами Папы Римского о смерти Дарьи Дугиной. Об этом сообщает News.ru

«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами, а во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо», – заявил Кулеба.

Он также добавил, что само по себе приглашение нунция это беспрецедентный случай, который говорит сам за себя.