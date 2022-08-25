Ушедший от жены ради украинки британец поедет на Украину

Житель Великобритании Энтони Гарнетт, ушедший от жены ради украинки, которая поселилась у них в доме, собирается ехать к ней на родину. Об этом сообщает Yorkshire live.

«Я хочу собрать деньги для людей, которые присматривают за сиротами, и для тех, кто был ранен. Хочу сам поехать туда и зафиксировать, кому я помогаю. София поедет со мной», — приводятся в материале слова Гарнетта.

Напомним, что история британца прогремела на весь мир еще в мае 2022 года. Тогда The Sun сообщил, что Гарнетт бросил свою жену и двоих детей через десять дней после поселения в их семье в рамках госпрограммы приема беженцев 22-летней украинки Софии Каркадым. После ухода от супруги жизнь британца претерпела сильные изменения. Он лишился заработка из-за преследований папарацци. Кроме того Каркадым заразилась глазной инфекцией, которая практически привела ее к слепоте и Гарнетт был вынужден ухаживать за ней.