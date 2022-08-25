Ушедший от жены ради украинки британец поедет на Украину

Житель Великобритании Энтони Гарнетт, ушедший от жены ради украинки, которая поселилась у них в доме, собирается ехать к ней на родину. Об этом сообщает Yorkshire live.
Гарнетт объяснил свои планы желанием посмотреть на людей, которым он намерен помочь, собрав десять тысяч фунтов стерлингов.
«Я хочу собрать деньги для людей, которые присматривают за сиротами, и для тех, кто был ранен. Хочу сам поехать туда и зафиксировать, кому я помогаю. София поедет со мной», — приводятся в материале слова Гарнетта.
Напомним, что история британца прогремела на весь мир еще в мае 2022 года. Тогда The Sun сообщил, что Гарнетт бросил свою жену и двоих детей через десять дней после поселения в их семье в рамках госпрограммы приема беженцев 22-летней украинки Софии Каркадым. После ухода от супруги жизнь британца претерпела сильные изменения. Он лишился заработка из-за преследований папарацци. Кроме того Каркадым заразилась глазной инфекцией, которая практически привела ее к слепоте и Гарнетт был вынужден ухаживать за ней.