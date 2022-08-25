Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что визит члена Сената Конгресса США Марши Блэкберн на Тайвань еще раз доказывает, что США «вмешиваются во внутренние дела Китая». Об этом он сообщил ТАСС.
«Китай выступает решительно против любого рода официальных связей между США и тайваньским регионом. <…> Данный визит вновь доказывает, что США не желают стабильности в Тайваньском проливе и не жалеют усилий на разжигание конфронтации между двумя сторонами и вмешательство во внутренние дела Китая», — сказал он.
По его словам, Китай «примет решительные контрмеры в ответ на провокации США».
Ранее Китай предупредил, что готов принять «решительные меры», если Канада «вмешается в вопрос» о статусе Тайваня на фоне анонса визита парламентской делегации на остров осенью 2022 года.
17 августа стало известно, что группа членов парламента Канады планирует в октябре посетить Тайвань с целью расширения торгового сотрудничества с островом. В поездку отправятся восемь членов Постоянного комитета парламента по вопросам международной торговли, которые также состоят в парламентской группе канадско-тайваньской дружбы (в списке есть как сенаторы, так и члены палаты общин).