Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что визит члена Сената Конгресса США Марши Блэкберн на Тайвань еще раз доказывает, что США «вмешиваются во внутренние дела Китая». Об этом он сообщил ТАСС.

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«Китай выступает решительно против любого рода официальных связей между США и тайваньским регионом. <…> Данный визит вновь доказывает, что США не желают стабильности в Тайваньском проливе и не жалеют усилий на разжигание конфронтации между двумя сторонами и вмешательство во внутренние дела Китая», — сказал он.

По его словам, Китай «примет решительные контрмеры в ответ на провокации США».

Ранее Китай предупредил, что готов принять «решительные меры», если Канада «вмешается в вопрос» о статусе Тайваня на фоне анонса визита парламентской делегации на остров осенью 2022 года.