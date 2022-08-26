Израильские F-16 нанесли удар по сирийскому научному центру

«25 августа с 19:16 до 19:30 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части Средиземного моря нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и 16 управляемыми авиационными бомбами по объектам на территории Сирийского научно-исследовательского центра в городе Масьяф», — цитирует его РИА Новости.