ООН создала группу по обстрелу СИЗО в Еленовке

Группа по установлению фактов обстрела ВСУ следственного изолятора в Еленовке готовится к отправке. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Мы уже назначили группу по установлению фактов. Сейчас обсуждается время их отправки и гарантии, которые мы получим - не только в смысле обеспечения их безопасности», - объяснил Дюжаррик, передает РИА Новости.

Удар по следственному изолятору был нанесен ВСУ в июле из американской РСЗО HIMARS. В результате погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 человека получили ранения, их доставили в медучреждение.

Ранее сообщалось, что Россия доставит международных экспертов к месту удара ВСУ по СИЗО в Еленовке. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Кроме этого, в Министерстве обороны России заявляли, что киевские власти изначально настояли на размещении своих пленных именно в Еленовке, куда потом и пришелся удар. Также в оборонном ведомстве отметили, что это произошло сразу после публикации признания пленного азовца* в преступлениях.