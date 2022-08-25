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1 час назад

В ООН назначили группу по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке

ТК «Звезда»

Группа по установлению фактов обстрела ВСУ следственного изолятора в Еленовке готовится к отправке. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

ООН создала группу по обстрелу СИЗО в Еленовке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже назначили группу по установлению фактов. Сейчас обсуждается время их отправки и гарантии, которые мы получим - не только в смысле обеспечения их безопасности», - объяснил Дюжаррик, передает РИА Новости.

Удар по следственному изолятору был нанесен ВСУ в июле из американской РСЗО HIMARS. В результате погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 человека получили ранения, их доставили в медучреждение.

Генерал Сантос Круз: расследование обстрела в Еленовке будет сложным и чувствительным

Ранее сообщалось, что Россия доставит международных экспертов к месту удара ВСУ по СИЗО в Еленовке. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Кроме этого, в Министерстве обороны России заявляли, что киевские власти изначально настояли на размещении своих пленных именно в Еленовке, куда потом и пришелся удар. Также в оборонном ведомстве отметили, что это произошло сразу после публикации признания пленного азовца* в преступлениях.

* Полк «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

В мире,Стефан Дюжаррик,Дмитрий Полянский,Минобороны России,ООН,
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