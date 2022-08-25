Военнообязанных украинцев выпустят из страны под залог

Военнообязанным работникам на Украине с 1 сентября разрешат выезжать за границу под залог. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters Pavlo Palamarchuk / Reuters

Уточняется, что сумма залога составит 200 тысяч гривен (326 тысяч рублей). Данные средства будут возвращены после того, как сотрудник компании вернется обратно в страну. В ином случае, деньги будут перечислены на нужды Минобороны Украины, а предприятие не сможет больше оформить такие разрешения.

При этом максимальная длительность командировки не должна превышать одну неделю. Кроме того, одновременно в командировку смогут выехать не свыше 10 процентов от общего количестве сотрудников, но не более 10 человек. Также компания или предприниматель обязаны предоставить налоговую отчетность, не иметь задолженности по социальному страхованию, а средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен в месяц.