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1 час назад

Военнообязанным украинцам разрешат выезжать за границу под залог

Lenta.ru

Военнообязанным работникам на Украине с 1 сентября разрешат выезжать за границу под залог. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнообязанных украинцев выпустят из страны под залог
Фото: Pavlo Palamarchuk / ReutersPavlo Palamarchuk / Reuters

Уточняется, что сумма залога составит 200 тысяч гривен (326 тысяч рублей). Данные средства будут возвращены после того, как сотрудник компании вернется обратно в страну. В ином случае, деньги будут перечислены на нужды Минобороны Украины, а предприятие не сможет больше оформить такие разрешения.

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При этом максимальная длительность командировки не должна превышать одну неделю. Кроме того, одновременно в командировку смогут выехать не свыше 10 процентов от общего количестве сотрудников, но не более 10 человек. Также компания или предприниматель обязаны предоставить налоговую отчетность, не иметь задолженности по социальному страхованию, а средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен в месяц.

Ранее глава Минобороны страны Алексей Резников предложил обязать госслужащих пройти военную подготовку. Он также выразил мнение, что навыки обороны должны освоить не только чиновники, но и остальные граждане, поскольку «каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта и привычной жизни».

В мире,Алексей Резников,
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