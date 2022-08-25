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15 минут назад

Белый дом заявил, что США готовят два сценария действий по ядерной сделке с Ираном

Газета.Ruиещё 2

США и их союзники готовят сценарии действий на случай восстановления ядерной сделки с Ираном, а также на случай, если она не состоится. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает ТАСС.

США готовят два сценария действий по ядерной сделке с Ираном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Администрация вместе с нашими партнерами готовится в равной степени и к сценарию, при котором будет взаимный возврат к полному выполнению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — «Газета.Ru»), и к сценарию, при котором его не будет», — сказала Карин Жан-Пьер.

По ее словам, президент США Джо Байден заключит только такую сделку, которая будет отвечать интересам национальной безопасности страны.

Ранее газета Politico писала, что администрация США в своем письменном ответе на комментарии Ирана по предложенному Евросоюзом проекту соглашения по иранской ядерной программе сосредоточила внимание на вопросе экономических гарантий.

До этого сообщалось, что Иран в рамках восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий отказался от ряда ключевых требований.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,ЕС,
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