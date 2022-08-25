Белый дом даст новое название спецоперации на Украине

«В ближайшие недели администрация Байдена планирует назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи, сообщили официальные лица США», — говорится в материале газеты. Отмечается, что название будет дано по аналогии с наименованием миссий в Ираке и Афганистане «Иракская свобода» и «Страж свободы».