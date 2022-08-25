У США появился план разрешения ситуации с Запорожской АЭС

Замгоссекретаря США Бонни Дженкинс рассказала на брифинге, что Вашингтон рекомендует создать демилитаризованную зону в районе Запорожской АЭС. Об этом пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в четверг, 25 августа, произошло отключение Запорожской АЭС от энергосети. Оно было спровоцировано аварией на ЛЭП, которую, в свою очередь, вызвал пожар в охранной зоне ВЛ-750 кВ.

Дженкинс пояснила, что власти США озабочены создавшейся ситуацией. По ее словам, в результате ЧП на АЭС возможно высвобождение радиации. Катастрофа предположительно затронет не только Украину, но и весь мир.

Она пояснила, что России следует вернуть контроль над ЗАЭС Киеву и полностью покинуть территорию Украины. В этом случае, якобы будет предотвращен риск распространения радиации.