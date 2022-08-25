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50 минут назад

У США появился план разрешения ситуации с Запорожской АЭС

Илья Родин

Замгоссекретаря США Бонни Дженкинс рассказала на брифинге, что Вашингтон рекомендует создать демилитаризованную зону в районе Запорожской АЭС. Об этом пишет РБК.

У США появился план разрешения ситуации с Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в четверг, 25 августа, произошло отключение Запорожской АЭС от энергосети. Оно было спровоцировано аварией на ЛЭП, которую, в свою очередь, вызвал пожар в охранной зоне ВЛ-750 кВ.

Дженкинс пояснила, что власти США озабочены создавшейся ситуацией. По ее словам, в результате ЧП на АЭС возможно высвобождение радиации. Катастрофа предположительно затронет не только Украину, но и весь мир.

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Она пояснила, что России следует вернуть контроль над ЗАЭС Киеву и полностью покинуть территорию Украины. В этом случае, якобы будет предотвращен риск распространения радиации.

Дженкинс призвала Москву предоставить доступ к объекту инспекторам МАГАТЭ, чтобы они могли провести инспекцию станции.

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