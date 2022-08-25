Почти 100 улиц и площадей переименовали в Киеве

Городская рада Киева переименовала 95 улиц, площадей и переулков, «связанных с Россией и советским прошлым». Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в четверг, 25 августа.

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— Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства, — сказал политик.

При этом он уточнил, что данный процесс на этом не завершится. Работа по этому направлению продолжится на следующем пленарном заседании ведомства, передают слова Кличко «Известия».

В июне сообщалось, что совет района Прага-3 чешской столицы решил переименовать расположенную на его административной территории улицу имени советского маршала Ивана Конева.

За переименование улицы, названной в честь именитого советского полководца в 1947 году, высказались 23 из 28 принимавших участие в заседании членов совета района. Решение должны утвердить власти Праги.