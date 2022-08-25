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47 минут назад

Переговоры Мишустина и Пашиняна посетил котенок

Елена Прошина

Перед встречей премьер-министра России Михаила Мишустина и премьера Армении Николы Пашиняна в Киргизии на ковровую дорожку выбежал котёнок. Об этом сообщает Telegram-канал «Ура.ру».

Котёнок прогулялся по ковровой дорожке, прошёлся мимо фотографов и даже попытался пройти в глубину резиденции, но был вежливо остановлен представителями делегаций. Вместо этого неожиданному гостю посоветовали «пройти на фотографирование».

Мишустин прибыл в Киргизию на заседание Евразийского совета, в котором также приняли участие представители Армении, Белоруссии и Казахстана. Заседание пройдёт в городе Чолпон-Ата и будет длиться два дня.

Ранее блогер Роман Паулов поделился видео, на котором ему удалось заснять игры многодетной мамы-манула с котятами.

В мире,Видео,Михаил Мишустин,
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