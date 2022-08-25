Зеленский оценил разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом , назвал беседу чудесной и сообщил, что обсудил с американским лидером дальнейшие шаги Украины.

"Провел прекрасный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, - написал Зеленский в Twitter. - Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа в сфере безопасности и финансовую со стороны США". "Обсудили дальнейшие шаги Украины", - добавил Зеленский.

В среду президент США Джо Байден объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $2,98 млрд. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль также в среду сообщил, что в госбюджет Украины поступила грантовая помощь США в размере $3 млрд.