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36 минут назад

Зеленский заявил, что провел "прекрасный" разговор с Байденом

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, назвал беседу чудесной и сообщил, что обсудил с американским лидером дальнейшие шаги Украины.

Зеленский оценил разговор с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Провел прекрасный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, - написал Зеленский в Twitter. - Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа в сфере безопасности и финансовую со стороны США". "Обсудили дальнейшие шаги Украины", - добавил Зеленский.

В среду президент США Джо Байден объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $2,98 млрд. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль также в среду сообщил, что в госбюджет Украины поступила грантовая помощь США в размере $3 млрд.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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