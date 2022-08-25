В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
22 минуты назад

Автор поэмы о Назарбаеве посоветовал убрать русский язык из школьной программы

Илья Родин

Поэт Ауыт Мукибек раскритиковал в социальных сетях программу средних школ Казахстана. Он заявил, что из нее следует убрать русский язык. Об этом пишет ИА «NewTimes.kz».

В Казахстане предложили убрать русский язык из школьной программы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что будущий поэт родился в Китае. На историческую родину он вернулся в конце 90-х. Стал известен после публикации поэмы о бывшем президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве. Кроме того, на его популярности сказались материалы в СМИ о его «домогательствах к племяннице».

«В России знают, к чему это приведет». Что происходит с русским языком в Казахстане

В своем посте Ауыт Мукибек обратился к главе Минпросвещения республики Асхату Аймагамбетову. Он пояснил, что его дочери, которая в настоящее время обучается в школе, не требуется русский язык.

Поэт уточнил, что республике удалось постепенно «избавиться» от английского и русского языков в начальных классах. По его мнению, этого недостаточно. Министерству необходимо полностью убрать этот предмет из школьной программы.

Мукибек подчеркнул, что не знает ни одного слова на русском и не собирается его изучать.

В мире,Нурсултан Назарбаев,Минпросвещения России,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители