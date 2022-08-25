В Казахстане предложили убрать русский язык из школьной программы

Поэт Ауыт Мукибек раскритиковал в социальных сетях программу средних школ Казахстана. Он заявил, что из нее следует убрать русский язык. Об этом пишет ИА «NewTimes.kz».

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Отмечается, что будущий поэт родился в Китае. На историческую родину он вернулся в конце 90-х. Стал известен после публикации поэмы о бывшем президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве. Кроме того, на его популярности сказались материалы в СМИ о его «домогательствах к племяннице».

В своем посте Ауыт Мукибек обратился к главе Минпросвещения республики Асхату Аймагамбетову. Он пояснил, что его дочери, которая в настоящее время обучается в школе, не требуется русский язык.

Поэт уточнил, что республике удалось постепенно «избавиться» от английского и русского языков в начальных классах. По его мнению, этого недостаточно. Министерству необходимо полностью убрать этот предмет из школьной программы.