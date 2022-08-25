В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
36 минут назад

Гаага добивается отмены санкций против России

Ura.Ru

Нидерландский город Гаага намерен попросить временно снять антироссийские санкции из-за поставок российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Гаага добивается отмены санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции предписывают правительствам и другим государственным органам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает необходимость поиска нового поставщика газа взамен существующего соглашения с „Газпромом“. Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков. Теперь Гаага будет просить о временном освобождении от санкций ЕС в отношении России», — пишет Reuters.

Евросоюз ввел санкции против России после начала специальной операции на Украине. В Евросоюзе заявили, что будут постепенно отказывать от российского газа.

Великобритания начала отказываться от санкций против России

В ЕС приняли постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация с поставками газа вызывает опасение у всех лидеров Евросоюза, пишет RT.

В мире,Жозеп Боррель,Газпром,ЕС,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители