Гаага добивается отмены санкций против России

«Санкции предписывают правительствам и другим государственным органам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает необходимость поиска нового поставщика газа взамен существующего соглашения с „Газпромом“. Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков. Теперь Гаага будет просить о временном освобождении от санкций ЕС в отношении России», — пишет Reuters.