Во избежание нарушения санкций Литва ужесточает таможенный контроль грузов на границе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Литовская таможня, обеспечивая контроль за исполнением санкций ЕС, усиливает процедуры таможенной проверки. Для этой цели предусмотрено воспользоваться помощью аналитических сил, а также активизировать методы физической проверки. В процесс проверки планируется вовлечь большее количество сотрудников таможни, при необходимости им на помощь будут приглашены сотрудники других госучреждений», – заявила пресс-служба таможенного департамента Литвы.
В ведомстве также отметили, что таможня будет с особой тщательностью проверять грузы, связанные с теми лицами, которые уже пытались обойти санкции.
«Мы видим, что количество попыток обойти санкции не уменьшается, поэтому мы предпринимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым из-за попыток обойти санкции не позволили продолжить таможенные процедуры, не должны удивляться, если в будущем перевозимые ими грузы окажутся под увеличительным стеклом», – заявил генеральный директор литовской таможни Дарюса Жвиронаса.
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