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22 минуты назад

Литва ужесточает таможенный контроль

Елена Прошина

Во избежание нарушения санкций Литва ужесточает таможенный контроль грузов на границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Литва ужесточает таможенный контроль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Литовская таможня, обеспечивая контроль за исполнением санкций ЕС, усиливает процедуры таможенной проверки. Для этой цели предусмотрено воспользоваться помощью аналитических сил, а также активизировать методы физической проверки. В процесс проверки планируется вовлечь большее количество сотрудников таможни, при необходимости им на помощь будут приглашены сотрудники других госучреждений», – заявила пресс-служба таможенного департамента Литвы.

В ведомстве также отметили, что таможня будет с особой тщательностью проверять грузы, связанные с теми лицами, которые уже пытались обойти санкции.

«Мы видим, что количество попыток обойти санкции не уменьшается, поэтому мы предпринимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым из-за попыток обойти санкции не позволили продолжить таможенные процедуры, не должны удивляться, если в будущем перевозимые ими грузы окажутся под увеличительным стеклом», – заявил генеральный директор литовской таможни Дарюса Жвиронаса.

Ранее в Риге завершился снос памятника Освободителям.

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