В Латвии объявили о пропаже советского памятника

В Латвии пропал подлежащий сносу советский памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан. Об этом сообщает латвийское информационное агентство LETA.

Фото: Raul Kern / Wikimedia Raul Kern / Wikimedia

«Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию», — говорится в сообщении.

Известно, что на месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте пропажи полиции.

Данный утерянный памятник подлежал демонтажу в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.