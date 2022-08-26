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39 минут назад

В Латвии объявили о пропаже советского памятника

Lenta.ruиещё 2

В Латвии пропал подлежащий сносу советский памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан. Об этом сообщает латвийское информационное агентство LETA.

В Латвии объявили о пропаже советского памятника
Фото: Raul Kern / WikimediaRaul Kern / Wikimedia

«Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию», — говорится в сообщении.

Известно, что на месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте пропажи полиции.

Данный утерянный памятник подлежал демонтажу в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.

Ранее сообщалось, что в Балвском крае Латвии рабочие отказались сносить памятник партизанам Красной армии, который власти собрались перенести в Музей оккупации республики.

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