В Таиланде потребовали от США вернуть три украденных статуи Будды

Правительство Таиланда обратилось к США с требованием вернуть три статуи Будды, которые выставляются в музее Денвера. Об этом сообщает Bangkok Post.

Фото: Culture Ministry/bangkokpost.com Culture Ministry/bangkokpost.com

О переговорах, направленных на возвращение статуй, рассказал министр страны Иттипхол Кунплом. Он сообщил комитету по возвращению ценностей, что речь идет об одном бронзовом скульптурном изображении Авалокитешвары и двух — стоящего Будды.

Статуя Авалокитешвары относится к Преангкорскому периоду Кхмерской империи (VI-IX вв н.э), две другие — к периоду Дваравати (VII-XI в н.э).

Как сообщил Иттипхол Кунплом, ранее подобные переговоры уже увенчались успехом. Так, в в мае прошлого года в Таиланд из США были возвращены два архитектурных элемента, похищенных, как предполагается, из храмовых комплексов Прасат Кхао Лон и Прасат Нонг Хонг в 1960-е годы. Бывшие экспонаты Музея азиатского искусства в Сан-Франциско.