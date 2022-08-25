В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
35 минут назад

В Таиланде потребовали от США вернуть три украденных статуи Будды

Газета.Ru

Правительство Таиланда обратилось к США с требованием вернуть три статуи Будды, которые выставляются в музее Денвера. Об этом сообщает Bangkok Post.

В Таиланде потребовали от США вернуть три украденных статуи Будды
Фото: Culture Ministry/bangkokpost.comCulture Ministry/bangkokpost.com

О переговорах, направленных на возвращение статуй, рассказал министр страны Иттипхол Кунплом. Он сообщил комитету по возвращению ценностей, что речь идет об одном бронзовом скульптурном изображении Авалокитешвары и двух — стоящего Будды.

Статуя Авалокитешвары относится к Преангкорскому периоду Кхмерской империи (VI-IX вв н.э), две другие — к периоду Дваравати (VII-XI в н.э).

Как сообщил Иттипхол Кунплом, ранее подобные переговоры уже увенчались успехом. Так, в в мае прошлого года в Таиланд из США были возвращены два архитектурных элемента, похищенных, как предполагается, из храмовых комплексов Прасат Кхао Лон и Прасат Нонг Хонг в 1960-е годы. Бывшие экспонаты Музея азиатского искусства в Сан-Франциско.

В прошлом месяце в Таиланд из США вернули золотую корону, которая венчала статую Будды, созданную 500 лет назад в период Ланна. Где она хранилась до этого, не уточняется.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители