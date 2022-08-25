Принц Гарри и Меган Маркл завели собаку

Принц Гарри и Меган Маркл взяли из приюта семилетнего бигля по кличке Мамма Мия. Об этом сообщает Metro.

Фото: Brendan McDermid / Reuters Brendan McDermid / Reuters

В июле в Вирджинии, США, из исследовательского центра в Камберленде спасли четыре тысячи биглей, которых впоследствии расселили по приютам. Мамма Мия и восемь щенков попали в проект Beagle Freedom Project, специализирующийся на спасении и пристройстве собак этой породы.

Руководитель проекта, адвокат по правам животных Шеннон Кит, рассказала, что Маркл позвонила ей лично и сказала, что хочет завести собаку. По словам Кит, они проговорили около 30 минут. Герцогиня Сассекская заявила, что не планирует брать щенков, поскольку у них и так немало шансов найти хозяев. Она попросила рассказать о собаках постарше.

В итоге Маркл выбрала семилетнюю Мамму Мию, и теперь у них в семье три собаки: два бигля и лабрадор. Герцогиня признавалась, что ее питомцы значат для нее очень много.