Немцы высмеяли Шольца за фото на зенитной установке

Читатели Die Welt раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за фото, где он с помощью стремянки пытается забраться на зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard. Многие нашли фото канцлера смешным и нелепым. Соответствующие комментарии немцев приводятся в Twitter -аккаунте издания.

Шольц попытался забраться на ЗСУ во время встречи с украинскими военными. Канцлер не только забрался на самоходку, но и осмотрел ее кабину. Обратно он спускался сам, без стремянки и без чьей-либо помощи.