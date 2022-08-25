Немцы высмеяли Шольца за фото на зенитной установке

Читатели Die Welt раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за фото, где он с помощью стремянки пытается забраться на зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard. Многие нашли фото канцлера смешным и нелепым. Соответствующие комментарии немцев приводятся в Twitter-аккаунте издания.
Шольц попытался забраться на ЗСУ во время встречи с украинскими военными. Канцлер не только забрался на самоходку, но и осмотрел ее кабину. Обратно он спускался сам, без стремянки и без чьей-либо помощи.
«Ух ты, канцлер, который может двигаться, а не просто самодовольно усмехаться?» — высмеял его пользователь th
«Шольц, наверное, ищет турбины для "Северного потока"», — пошутил Wolfgang Fischer.
«Стыдно за канцлера», — посетовал Alexander.
«Вместо того, чтобы организовать переговоры между Украиной и Россией, канцлер хочет войны. Господин канцлер, мы знаем, откуда вы получаете приказы. Но США наплевать на интересы Германии, они защищают свои собственные имперские амбиции», — написала Odarka Kovpak.
18 августа канцлера ФРГ освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. Демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай».