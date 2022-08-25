В Киеве переименовали улицу в честь «Азова»

Киевский городской совет переименовал в честь Украины 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», — сказано в сообщении главы Киева.
Например, улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), а улица Питерская — Лондонской. Кроме того, улица Карла Маркса получила название улицы Гуцульской, в то время как улица Ростовская стала улицей Луцка.
По словам мэра, процесс «дерусификации» еще не закончен, на следующем пленарном заседании власти города планируют его продолжить.