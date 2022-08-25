В Киеве переименовали улицу в честь «Азова»

«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», — сказано в сообщении главы Киева.