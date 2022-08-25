Энергоснабжение восстановили в Запорожской и Херсонской областях

Энергоснабжение на территории Запорожской и Херсонской областей Украины удалось восстановить. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Чиновник уточнил, что оно было прервано по причине аварии в распределительном пункте на Мелитопольской линии. Подача электроэнергии в Херсоне также возобновлена, передает ТАСС.

До этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в регионе пропало электричество. Следом за ним было отключено водоснабжение, у местных жителей работала только мобильная связь.