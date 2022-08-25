Додон призвал жителей Молдавии выйти на митинги

«В Кишиневе (проживают) более миллиона граждан. Что, тяжело выйти 100 тыс. и поставить точку? Нет. По 300-400 человек из каждого района – пожалуйста, еще 20 тыс. 100-150 тыс. человек нужно собрать в октябре-ноябре на главной площади Кишинева, и тогда поставим точку. Объединимся, скинем, а после каждый пусть идет на досрочные выборы со своей идеологией. Мы должны вместе бороться до конца. Я не хочу и не допущу, чтобы (президент Молдавии) Майя Санду продала страну румынам», – сказал Додон участникам митинга в его поддержку, передает РИА «Новости».