Додон призвал жителей Молдавии выйти на митинги

Бывший молдавский президент Игорь Додон обратился к жителям страны с призывом выйти на массовые протесты осенью.
«В Кишиневе (проживают) более миллиона граждан. Что, тяжело выйти 100 тыс. и поставить точку? Нет. По 300-400 человек из каждого района – пожалуйста, еще 20 тыс. 100-150 тыс. человек нужно собрать в октябре-ноябре на главной площади Кишинева, и тогда поставим точку. Объединимся, скинем, а после каждый пусть идет на досрочные выборы со своей идеологией. Мы должны вместе бороться до конца. Я не хочу и не допущу, чтобы (президент Молдавии) Майя Санду продала страну румынам», – сказал Додон участникам митинга в его поддержку, передает РИА «Новости».
В четверг судейская коллегия Апелляционной палаты планировала рассмотреть запрос адвокатов Додона об отмене ему домашнего ареста, но заседание перенесли на 29 августа.
Додон был задержан в конце мая, его отправили под домашний арест.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.
Защита Додона обвиняла следователей в распространении конфиденциальной информации, а власти – в организации травли членов его семьи.
Додон обвинял действующую главу республики Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью.