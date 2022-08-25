В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
15 минут назад

Киев назвал переговоры с Россией невыгодными

Мария Иванова

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией сейчас не выгодны ни Киеву, ни ЕС. Об этом он заявил в интервью Bild.

Киев назвал переговоры с Россией невыгодными
Фото: ReutersReuters

По мнению Подоляка, сейчас переговоры могут привести лишь к временному перемирию, которое заморозит конфликт, но не закончит его.

«Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики», - заявил он.

Подоляк добавил, что в случае такого временного перемирия на Украину не рискнут возвращаться многие граждане и не придут инвестиции.

«Это будет растущая «серая зона», которая начнет давить на Европу. Европе придется постоянно вкладывать сюда большие средства, чтобы поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - подчеркнул он.

Также Подоляк считает, что запуск переговорного процесса спровоцировал бы Россию на «более дерзкое» поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.

Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров

В конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с РФ, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России.

Позже Зеленский назвал еще одной причиной для отказа от переговоров суд над украинскими пленными в Мариуполе.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители