Киев назвал переговоры с Россией невыгодными

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией сейчас не выгодны ни Киеву, ни ЕС. Об этом он заявил в интервью Bild.

Фото: Reuters Reuters

По мнению Подоляка, сейчас переговоры могут привести лишь к временному перемирию, которое заморозит конфликт, но не закончит его.

«Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики», - заявил он.

Подоляк добавил, что в случае такого временного перемирия на Украину не рискнут возвращаться многие граждане и не придут инвестиции.

«Это будет растущая «серая зона», которая начнет давить на Европу. Европе придется постоянно вкладывать сюда большие средства, чтобы поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - подчеркнул он.

Также Подоляк считает, что запуск переговорного процесса спровоцировал бы Россию на «более дерзкое» поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.

В конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с РФ, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России.