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23 минуты назад

Наклейки с Зеленским появились на мусорках в Грузии

Никита Бородкин

Наклейки с лицом президента Украины Владимира Зеленского на фоне украинского флага появились на мусорках в грузинском Батуми. Как сообщает «Sputnik Грузия», акцию проводит сторонник консервативного движения «Альт-Инфо» Ираклий Джанкарашвили.

Наклейки с Зеленским появились на мусорках в Грузии
Фото: ReutersReuters

По мнению активиста, Зеленский сделал все, чтобы в его стране началась российская спецоперация. Теперь же украинский политик якобы хочет открыть второй фронт в Грузии.

«Мы видим заявления их властей, направленные на то, чтобы втянуть Грузию в боевые действия», — заявил Джанкарашвили.

Напомним, что в начале лета Зеленский уволил посла Украины в Грузии, Словакии, Иране и Португалии. Он объяснил свое решение тем, что дипломатам не удалось уговорить местные власти присоединиться к антироссийским санкциям.

В мире,Владимир Зеленский,
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