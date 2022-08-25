Наклейки с Зеленским появились на мусорках в Грузии

Наклейки с лицом президента Украины Владимира Зеленского на фоне украинского флага появились на мусорках в грузинском Батуми. Как сообщает «Sputnik Грузия», акцию проводит сторонник консервативного движения «Альт-Инфо» Ираклий Джанкарашвили.

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По мнению активиста, Зеленский сделал все, чтобы в его стране началась российская спецоперация. Теперь же украинский политик якобы хочет открыть второй фронт в Грузии.

«Мы видим заявления их властей, направленные на то, чтобы втянуть Грузию в боевые действия», — заявил Джанкарашвили.