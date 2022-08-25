Марин Ле Пен уличила Макрона во лжи

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала ложью заявление президента страны Эммануэля Макрона о том, что причиной экономического кризиса стал конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мировые кризисы, в том числе украинский и экологический, знаменуют собой завершение периода «изобилия», и обществу нужно сплотиться, чтобы пережить их последствий.

Ле Пен, комментируя слова французского лидера, отметила, что экономический кризис начался совсем не этим летом и «не датируется войной на Украине».

«Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии», - заметила Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.

По ее словам, сейчас нужно принимать меры для защиты населения страны от последствий кризиса.

Страны ЕС ввели жесткие антироссийские санкции после начала Россией 24 февраля спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Эксперты предупредили, что Европа уже оказалась на грани рецессии, осложненной высокими темпами инфляции, а также падением промышленного производства.