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24 минуты назад

Марин Ле Пен уличила Макрона во лжи

Алиса Селезнёва

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала ложью заявление президента страны Эммануэля Макрона о том, что причиной экономического кризиса стал конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Марин Ле Пен уличила Макрона во лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мировые кризисы, в том числе украинский и экологический, знаменуют собой завершение периода «изобилия», и обществу нужно сплотиться, чтобы пережить их последствий.

Ле Пен, комментируя слова французского лидера, отметила, что экономический кризис начался совсем не этим летом и «не датируется войной на Украине».

«Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии», - заметила Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.

По ее словам, сейчас нужно принимать меры для защиты населения страны от последствий кризиса.

Страны ЕС ввели жесткие антироссийские санкции после начала Россией 24 февраля спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Эксперты предупредили, что Европа уже оказалась на грани рецессии, осложненной высокими темпами инфляции, а также падением промышленного производства.

При этом Еврокомиссия опубликовала план полного отказа от российских энергоресурсов к 2027 году, предусматривающий ускоренный переход на возобновляемые источники энергии, экономию и более глубоко диверсифицированные поставки. Для реализации этих мер, по оценкам Брюсселя, потребуются дополнительные инвестиции в размере €210 млрд.

В мире,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,Еврокомиссия,ЕС,
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