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43 минуты назад

Зеленский провел разговор с Байденом

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с американским президентом Джо Байденом и поблагодарил его за финансовую помощь и поддержку в сфере безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter украинского лидера.

Зеленский провел разговор с Байденом
Фото: ReutersReuters

«Провел прекрасный разговор с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинскому народу — финансовую и в сфере безопасности», — написал он.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас украинской стороне и странам Европейского союза невыгодны переговоры с Россией о прекращении боевых действий.

По его мнению, если в ближайшее время случится переговорный процесс, то он зафиксирует «временное перемирие в войне, которая не будет завершена».

Советник отметил, что в случае временных договоренностей с Россией многие граждане, покинувшие Украину во время военных действий, не рискнут возвращаться назад в страну, из-за чего не придут и инвестиции. Он заявил, что в этом случае получится «серая зона», которая будет нарастать и «постоянно давить на Европу».

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,ЕС,
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