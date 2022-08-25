Зеленский провел разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с американским президентом Джо Байденом и поблагодарил его за финансовую помощь и поддержку в сфере безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter украинского лидера.

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«Провел прекрасный разговор с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинскому народу — финансовую и в сфере безопасности», — написал он.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас украинской стороне и странам Европейского союза невыгодны переговоры с Россией о прекращении боевых действий.

По его мнению, если в ближайшее время случится переговорный процесс, то он зафиксирует «временное перемирие в войне, которая не будет завершена».