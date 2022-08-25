Зеленский провел разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с американским президентом Джо Байденом и поблагодарил его за финансовую помощь и поддержку в сфере безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter украинского лидера.
«Провел прекрасный разговор с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинскому народу — финансовую и в сфере безопасности», — написал он.
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас украинской стороне и странам Европейского союза невыгодны переговоры с Россией о прекращении боевых действий.
По его мнению, если в ближайшее время случится переговорный процесс, то он зафиксирует «временное перемирие в войне, которая не будет завершена».
Советник отметил, что в случае временных договоренностей с Россией многие граждане, покинувшие Украину во время военных действий, не рискнут возвращаться назад в страну, из-за чего не придут и инвестиции. Он заявил, что в этом случае получится «серая зона», которая будет нарастать и «постоянно давить на Европу».