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39 минут назад

В ООН получили «заслуживающие доверия» жалобы на ВСУ

Газета.Ru

Докладчик института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) Мэри Уорхэм сообщила на презентации отчета обсерватории по кассетным боеприпасам за 2022 год, что учреждение получило две заслуживающие доверия жалобы на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ООН получили «заслуживающие доверия» жалобы на ВСУ
Фото: ReutersReuters

«Нам поступили две жалобы на злоупотребления (кассетными боеприпасами — Газета.Ru), достаточно заслуживающие доверия, чтобы их можно было добавить в отчет», — сказала она.

Однако, по словам Уорхэм, у нее нет дополнительных доказательств таких действий украинских силовиков.

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Она также заявила, что необходимо предоставить дополнительную информацию о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Донбассе. При этом в распоряжении института ООН есть доказательства применения наземных мин.

Отмечается, что докладчики на презентации ушли от ответа на вопрос о возможности поездки для сбора доказательств в Донбасс.

Ранее возле посольства США в Москве прошла акция с требованием остановить украинские обстрелы городов Донбасса запрещенными минами «Лепесток».

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