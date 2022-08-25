Ким Чен Ын построил восемь особняков для защиты от покушений

Лидер КНДР Ким Чен Ын построил для своей безопасности восемь особняков. По его замыслу, это сделано для того, что враги «не знали, куда нанести удар». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Фото: Reuters Reuters

Как уточняет издание, все особняки расположены в охраняемом комплексе Чангвансан в центре Пхеньяна.

«Это еще один раунд в многолетней игре в кошки-мышки, в которой лидер Северной Кореи ускользает от спутниковых снимков своего местонахождения», — считает эксперт по Северной Корее Майкл Мэдден.

По его словам, лидер КНДР боится, что его атакуют ракетами из-за пределов страны, поэтому таким образом пытается запутать врагов. Однако эксперт уверяет, что у Ким Чен Ына гораздо больше недвижимости.