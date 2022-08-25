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1 час назад

Ким Чен Ын построил восемь особняков для защиты от покушений

Елена Прошина

Лидер КНДР Ким Чен Ын построил для своей безопасности восемь особняков. По его замыслу, это сделано для того, что враги «не знали, куда нанести удар». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Ким Чен Ын построил восемь особняков для защиты от покушений
Фото: ReutersReuters

Как уточняет издание, все особняки расположены в охраняемом комплексе Чангвансан в центре Пхеньяна.

«Это еще один раунд в многолетней игре в кошки-мышки, в которой лидер Северной Кореи ускользает от спутниковых снимков своего местонахождения», — считает эксперт по Северной Корее Майкл Мэдден.

По его словам, лидер КНДР боится, что его атакуют ракетами из-за пределов страны, поэтому таким образом пытается запутать врагов. Однако эксперт уверяет, что у Ким Чен Ына гораздо больше недвижимости.

По его данным, северокорейский лидер имеет 13 жилых комплексов, расположенных по всей стране. В каждом комплексе есть резиденции для него и семьи, а также развлекательные заведения и рестораны.

В мире,Майкл Мэдден,Чен Ким,
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