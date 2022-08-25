СМИ: Шольц не смог забраться на Gepard без стремянки

Канцлер Германии Олаф Шольц решил лично проверить зенитные самоходные установки Gepard, поставляемые Берлином Украине. «Известия» обратили внимание, что ему потребовалась стремянка, чтобы забраться на зенитный танк.
25 августа канцлер посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские военные проходят обучение на Gepard.
На фото, опубликованном газетой, Шольц в костюме стоит на люке танка.
Германия уже поставила Украине 15 установок Gepard, 44 бронетранспортера М113, 500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger и другие вооружения.
Немецкие власти пообещали, что в ближайшие недели Киев получит системы ПВО IRIS-T.
При этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин находится «на грани» в поставках оружия Украине. По ее словам, страна столкнулась с дефицитом запасов вооружений для собственной армии.