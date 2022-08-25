В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
29 минут назад

СМИ: Шольц не смог забраться на Gepard без стремянки

Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц решил лично проверить зенитные самоходные установки Gepard, поставляемые Берлином Украине. «Известия» обратили внимание, что ему потребовалась стремянка, чтобы забраться на зенитный танк.

СМИ: Шольц не смог забраться на Gepard без стремянки
Фото: ReutersReuters

25 августа канцлер посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские военные проходят обучение на Gepard.

На фото, опубликованном газетой, Шольц в костюме стоит на люке танка.

Германия уже поставила Украине 15 установок Gepard, 44 бронетранспортера М113, 500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger и другие вооружения.

Немецкие власти пообещали, что в ближайшие недели Киев получит системы ПВО IRIS-T.

При этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин находится «на грани» в поставках оружия Украине. По ее словам, страна столкнулась с дефицитом запасов вооружений для собственной армии.

В мире,Армия,Анналена Бербок,Олаф Шольц,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители