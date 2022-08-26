Россия и Украина дали гарантии безопасности для визита на ЗАЭС

«Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там (на ЗАЭС) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена», — приводит слова Макрона РИА «Новости».