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52 минуты назад

Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России

Lenta.ruиещё 10

Шольц высказался о поддержке Украины
Фото: ReutersReuters

Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает T-Online.

Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта. «Думаю, этого принципа следует придерживаться всем остальным», — отметил Шольц, напомнив про аналогичное решение американского лидера Джо Байдена.

23 августа пресс-секретарь бундесвера Кристина Ламбрехт посетовала, что постоянная передача вооружений Киеву уже привела к тому, что склады Вооруженных сил Германии начали пустеть. «Мы подошли к допустимому пределу», — сказала она, предупредив, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.

До этого Шольц отмечал, что Германия поставляет Украине достаточно оружия. По его словам, Киеву уже поставлены зенитные танки Gepard, а в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T. «Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо», — пообещал канцлер.

В мире,Кристина Ламбрехт,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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