Шольц высказался о поддержке Украины

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Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает T-Online.

Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта. «Думаю, этого принципа следует придерживаться всем остальным», — отметил Шольц, напомнив про аналогичное решение американского лидера Джо Байдена.

23 августа пресс-секретарь бундесвера Кристина Ламбрехт посетовала, что постоянная передача вооружений Киеву уже привела к тому, что склады Вооруженных сил Германии начали пустеть. «Мы подошли к допустимому пределу», — сказала она, предупредив, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.