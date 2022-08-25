Посол Украины упрекнул Испанию в недостаточной военной помощи

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев отметил, что украинская сторона считает недостаточной военную помощь Испании. Об этом пишет газета El Mundo.

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По данным издания, еще в апреле испанские власти пообещали, что помогут Украине «в меру своих возможностей». Однако с тех пор до фронта дошло только легкое вооружение, противотанковое оружие и пулеметы.

При этом посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев отметил, что Киев надеялся на большую военную помощь со стороны Испании.

«Я не могу сказать, что мы удовлетворены», - заметил дипломат.

3 июня Погорельцев поблагодарил правительство страны за отправку 200 тонн военной помощи. Уточнив при этом, что полученного от Испании оружия «хватит [только] на два часа боя». Испанские СМИ отмечали, что правительство задумалось о поставках Киеву тяжелого вооружения, в том числе танки Leopard и зенитные ракеты.