На Западе озвучили пять вариантов развития конфликта на Украине

Британская газета The Guardian рассказала о пяти возможных сценариях развития украинского конфликта в течение полугода. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Согласно первому варианту, боевые действия продолжатся еще год, однако станут менее интенсивными по сравнению с весной. Что касается двусторонних переговоров – их в ближайшие полгода не ожидается.

По второму сценарию, Киев не станет проводить контрнаступлений, а начнет применять тактику партизанских рейдов. Будут также наноситься удары при помощи дальнобойных ракетных систем. В третьем сценарии Россия продолжит наступление, но ее целью станет удерживание украинских территорий.

Согласно четвертому прогнозу, кризис с беженцами и наступление зимы дадут возможность тому, кто сможет лучше подготовиться к кризисным условиям. Кроме того, по мнению издания, с наступлением зимы Россия рассмотрит возможность заключения мира с Украиной на своих условиях.