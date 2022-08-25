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«Россия нашла лазейку для обхода санкций»

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Россия планирует использовать Иран в качестве лазейки для обхода международных санкций, если ядерная сделка Тегерана с мировыми державами снова вступит в силу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных западных дипломатов.

В июле после встречи президента РФ Владимира Путина с иранским руководством Москва отправила в Тегеран своих чиновников и бизнесменов, чтобы заложить основу для более тесного сотрудничества между двумя странами. Иран также направил в Москву две официальные делегации. Среди их членов были глава центрального банка Ирана Али Салех Абади и замминистра экономики Али Фекри. Главная привлекательность Ирана для РФ заключается в том, что он обеспечивает запасной путь для продажи попадающей под санкции российской нефти. В случае отмены санкций Иран сможет импортировать российскую нефть на свое северное побережье Каспийского моря, а затем перерабатывать или вывозить на танкерах, отправляющихся из Персидского залива.

«Пророчество Путина начало сбываться»

В июне президент РФ Владимир Путин назвал США великой державой с большим будущим, но отметил, что американская политическая элита имеет завышенное самомнение и совершает ошибки, которые бьют по экономике страны. Как рассказала «ПолитРоссия», на китайском портале NetEase слова Путина назвали сбывающимся пророчеством.

По версии автора NetEase, более грозным врагом, чем Россия и Китай, для США стали проблемы в экономике - рекордно высокие цены на топливо, растущая инфляция и раскол общества.

«Существование НАТО - великая трагедия»

Экс-сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк назвал существование НАТО после распада СССР «великой трагедией» западной цивилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Блэка, НАТО необходимо было распустить в то же время, когда прекратила существование Организация Варшавского договора. Сейчас альянс лишь дестабилизирует международные отношения, подчеркнул бывший сенатор.

Россияне создали очереди на границе с Финляндией

В последние дни на границе РФ с Финляндией образовались очереди из машин, прибывающих из России. Об этом сообщает Yle.

И в РФ, и в Финляндии долгое время действовали коронавирусные ограничения, которые мешали нормальному туристическому потоку. Ограничения были сняты пять недель назад и теперь ситуация на границе возвращается к показателям трехлетней давности. Пункт пропуска Ваалимаа в последние дни пересекают пять - шесть тысяч человек за сутки.

«Фаучи должен за многое ответить»

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, вирусолог Энтони Фаучи решил покинуть свой пост. Ведущий Fox News Такер Карлсон считает, что Фаучи должен за многое ответить, в том числе за сокрытие фактов о происхождении COVID-19 и участии США в исследованиях вируса на Украине.