Кива: Запад определился с преемником Зеленского

«Становится все более очевидным, что Запад определился с кандидатурой на смену Зеленскому, который с каждым днем становиться все более токсичным и вызывающим раздражение», - заметил он.

По мнению бывшего народного депутата, участь нынешнего главы Украины «предрешена» и его сделают ответственным за «экономический кризис, холод и голод который украинцы начнут ощущать уже в конце этого года», а также за поражение ВСУ на фронтах и потерю юго-востока страны.