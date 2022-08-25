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33 минуты назад

Кива: Запад определился с преемником Зеленского

Алиса Селезнёва

В западных СМИ ведется раскрутка главкома ВСУ Валерия Залужного. Это говорит о том, что преемник президента Украины Владимира Зеленского уже определен, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Кива: Запад определился с преемником Зеленского
Фото: ReutersReuters

«Становится все более очевидным, что Запад определился с кандидатурой на смену Зеленскому, который с каждым днем становиться все более токсичным и вызывающим раздражение», - заметил он.

По мнению бывшего народного депутата, участь нынешнего главы Украины «предрешена» и его сделают ответственным за «экономический кризис, холод и голод который украинцы начнут ощущать уже в конце этого года», а также за поражение ВСУ на фронтах и потерю юго-востока страны.

Ранее журналист Джеймс Килнер в своей статье для британской газеты The Telegraph рассказал о том, что глава Украины Владимир Зеленский подверг руководство ВСУ резкой критике из-за тяжелого положения украинских военных на Донбассе.

В мире,Валерий Залужный,Илья Кива,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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