Глава МИД Италии приехал в Киев

Глава итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо сегодня прибыл в Киев, где проведет встречи с украинскими политиками. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет агентство Nova.

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По словам источников издания, глава МИД Италии встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Также запланирована встреча министра с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ди Майо также должен посетить город Ирпень.

Ранее с президентом Украины Владимиром Зеленским встретился польский лидер Анджей Дуда. В канцелярии главы Польши рассказали, что основной темой переговоров стала «поддержки Украины в военном смысле».