Глава МИД Италии приехал в Киев

Глава итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо сегодня прибыл в Киев, где проведет встречи с украинскими политиками. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет агентство Nova.
По словам источников издания, глава МИД Италии встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Также запланирована встреча министра с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ди Майо также должен посетить город Ирпень.
Ранее с президентом Украины Владимиром Зеленским встретился польский лидер Анджей Дуда. В канцелярии главы Польши рассказали, что основной темой переговоров стала «поддержки Украины в военном смысле».
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».