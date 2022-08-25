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15 минут назад

Президент Бжания: Абхазия готова присоединиться к Союзному государству Белоруссии и России

Газета.Ru

Президент Абхазии Аслан Бжания в эфире программы «Соловьев LIVE» заявил, что республика готова присоединиться к Союзному государству Белоруссии и России.

Абхазия готова присоединиться к Союзному государству Белоруссии и России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также он сообщил, что Абхазия и Белоруссия в ближайшее время реализуют крупный инвестиционный проект. Подробностей проекта политик не сообщил.

Ранее Аслан Бжания заявлял, что Абхазия всегда будет поддерживать народ ДНР и ЛНР. Он добавил, что страна признала независимость этих республик, и в рамках спецоперации воюет группа из республики. По его словам, абхазские добровольцы выступили в защиту народа Донбасса, чтобы воспрепятствовать планам НАТО развалить РФ.

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13 июля президент Абхазии на встрече в правительстве Башкирии заявлял, что республика может быть задействована для ввоза в Россию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции.

В мире,Аслан Бжания,НАТО,
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