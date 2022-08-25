Пока вы спали: скандал в Чехии из-за слов Небензи и новые иностранные бренды в России

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Euractiv: Макрон ищет замену российскому газу в Алжире

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Алжир призван не только сгладить разногласия между странами, но и обеспечить дополнительные поставки газа в условиях продолжающегося в Европе энергетического кризиса. Об этом пишет Euractiv.

Издание отметило, что, несмотря на то, что Елисейский дворец представляет поездку президента Франции как дружеский визит, о ее газовой направленности говорит включение в делегацию гендиректора энергетической компании Engie. При этом эксперты обратили внимание на то, что Алжир уже нарастил поставки в Европу и вынужден сейчас удовлетворять и растущих спрос на топливо внутри страны.

Российский посол вызван в МИД Чехии из-за слов Небензи

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил в Twitter о том, что пригласил для беседы российского посла в Праге Александра Змеевского из-за «возмутительных и ложных обвинений России в Совете безопасности ООН».

Поводом для вызова посла в МИД стала критика постпредом РФ при ООН Василием Небензей позиции министра обороны Чехии Яны Черноховой, которая заявила, что не сочувствует отцу Дарьи Дугиной, и что ей не жаль погибшую в результате теракта журналистку. По мнению Небензи, слова министра являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

The Guardian: Вашингтон проигнорировал предостережение посла США в России

Власти США с 2008 года игнорируют предостережение по поводу Украины, которое высказал тогдашний американский посол в Москве Уильям Бернс, возглавляющий сейчас ЦРУ. Об этом сообщает газета The Guardian.

Издание напомнило, что возможность вступления Украины в НАТО обсуждалась на саммите альянса в 2008 году. И в своей секретной телеграмме в Белый дом Бернс написал, что такой шаг — «самая яркая из всех красных линий» не только для президента России Владимира Путина, но и для всей российской элиты, и на этот вызов они ответят. Однако «сменявшие друг друга американские администрации проигнорировали предупреждение Бернса», констатировал автор статьи.

Россияне сменили модель потребления

После начала украинского кризиса жители России постепенно переходят к новой, более бережливой модели потребления. Покупатели стали чаще выбирать акционные товары, также растет доля продаж собственных торговых марок ретейлеров. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Изменилась структура потребительских расходов: если год назад в ней преобладали непродовольственные товары, то в июле основная доля расходов, а это почти 38%, пришлась на продовольствие. Доля трат на непродовольственные товары снизилась до 36,8%, год назад она составляла 41%», - отметил он.

АКОРТ: иностранные игроки готовятся к выходу на российский рынок

В ближайшее время на российский рынок выйдут ретейлеры из Турции, Ирана и Китая, которые намерены занять освободившиеся ниши в сфере одежды, обуви и товаров для дома. Об этом рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.