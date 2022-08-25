Украине для выживания необходимо добиться прекращения огня раньше, чем Россия займет Одессу и перекроет доступ к Черному морю, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

«Если Украина хочет сохранить себя как функционирующая нация, им нужен мир раньше, чем Россия займет Одессу и захватит их доступ к Черному морю», – передает РИА «Новости» его слова.

Блэк добавил, что у Украины нет возможности удержать Донбасс, как и шанса вернуть уже потерянные часть черноморского побережья.

«Думаю, что это нереалистично», – сказал он.

При этом относительно вероятных сроков завершения боевых действий, экс-сенатор выразил надежду на то, что ближайшей зимой поддерживающие Украину страны, в особенности Европа, начнут задаваться вопросом о целесообразности мер поддержки и санкций против России.

«Россия хотела продавать нам нефть, газ и все остальное, но мы решили переиграть Россию, осложнив этот процесс и отрезав себя от импорта. Для США это не такая большая проблема, но это громадная проблема для Европы, которая зависит от российского газа», – указал Блэк.

Политик также заявил, что существование НАТО является одной из великих трагедий всей западной цивилизации.

«Думаю, что одной из великих трагедий западной цивилизации стало то, что НАТО не прекратило свое существование тогда же, когда и Варшавское соглашение», – указал Блэк.

По его словам, определенное время в прошлом НАТО являлось позитивной силой, но сейчас превратилось в дестабилизирующий элемент в международных отношениях.