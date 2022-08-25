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43 минуты назад

Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке назвали в честь Украины

Елена Прошина

Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке официально назвали в честь Украины. Такое решение принял городской совет. Об этом пишет Телеграм-канал Daily Storm.

Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке назвали в честь Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь пересечение улиц Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню будет именоваться Ukrainian Way, что в переводе означает «Украинский путь».

«14 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании участков Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь», - заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Отметим, что Брайтон-Бич находится на юге Бруклина, на острове Лонг-Айленд. Район известен плотным заселением выходцами из бывшего СССР, в том числе русских и украинцев. Неофициально его называют «Маленькой Одессой».

В мире,Сергей Кислица,ООН,
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