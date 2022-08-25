Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке назвали в честь Украины

Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке официально назвали в честь Украины. Такое решение принял городской совет. Об этом пишет Телеграм-канал Daily Storm.

Теперь пересечение улиц Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню будет именоваться Ukrainian Way, что в переводе означает «Украинский путь».

«14 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании участков Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь», - заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.