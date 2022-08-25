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1 час назад

Пьяного короля Марокко сняли на видео в Париже

Денис Фьючин

Короля Марокко заметили в Париже в пьяном виде.

В сети распространяется снятое очевидцами видео, на котором можно наблюдать находящегося в окружении своей охраны Мохаммеда VI на одной из улиц европейской столицы в состоянии алкогольного опьянения. В руке у царствующей особы стакан с напитком. Один из сопровождавших короля увидел, что кто-то снимает на камеру происходящее на улице и потребовал прекратить съемку.

Ранее в Финляндии разгорелся скандал из-за опубликованных в Интернете роликов с вечеринки, в которой принимала участие премьер-министр страны Санна Марин. Подвергшаяся критике глава финского правительства сдала тест на наркотики, а позднее политик принесла извинения за свое поведение.

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