Пьяного короля Марокко сняли на видео в Париже

Короля Марокко заметили в Париже в пьяном виде.
В сети распространяется снятое очевидцами видео, на котором можно наблюдать находящегося в окружении своей охраны Мохаммеда VI на одной из улиц европейской столицы в состоянии алкогольного опьянения. В руке у царствующей особы стакан с напитком. Один из сопровождавших короля увидел, что кто-то снимает на камеру происходящее на улице и потребовал прекратить съемку.
Ранее в Финляндии разгорелся скандал из-за опубликованных в Интернете роликов с вечеринки, в которой принимала участие премьер-министр страны Санна Марин. Подвергшаяся критике глава финского правительства сдала тест на наркотики, а позднее политик принесла извинения за свое поведение.