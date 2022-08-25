Пьяного короля Марокко сняли на видео в Париже

В сети распространяется снятое очевидцами видео, на котором можно наблюдать находящегося в окружении своей охраны Мохаммеда VI на одной из улиц европейской столицы в состоянии алкогольного опьянения. В руке у царствующей особы стакан с напитком. Один из сопровождавших короля увидел, что кто-то снимает на камеру происходящее на улице и потребовал прекратить съемку.