Желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным. Таким его счел бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.
«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — заключил политик.
По его мнению, на данный момент в коррумпированном и разрозненном правительстве Киева происходит дискоммуникация.
Блэк назвал Зеленского худшим лидером в мире, который привел свою страну к разрушению.
«Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролития», — добавил он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть Крым «любыми средствами», заявил, что Вашингтон даст Киеву возможность самому расставлять приоритеты в боевых действиях.