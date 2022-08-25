Желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным. Таким его счел бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.

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«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — заключил политик.

По его мнению, на данный момент в коррумпированном и разрозненном правительстве Киева происходит дискоммуникация.

Блэк назвал Зеленского худшим лидером в мире, который привел свою страну к разрушению.

«Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролития», — добавил он.