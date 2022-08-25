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17 минут назад

В США сочли абсурдным желание Зеленского вернуть Крым

Lenta.ru

Желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным. Таким его счел бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.

В США оценили желание Зеленского вернуть Крым
Фото: ReutersReuters

«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — заключил политик.

По его мнению, на данный момент в коррумпированном и разрозненном правительстве Киева происходит дискоммуникация.

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Блэк назвал Зеленского худшим лидером в мире, который привел свою страну к разрушению.

«Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролития», — добавил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть Крым «любыми средствами», заявил, что Вашингтон даст Киеву возможность самому расставлять приоритеты в боевых действиях.

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