Германия на «грани»: Бербок оценила поставки оружия Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поставки немецкого оружия Украине находятся на «тонкой грани». Об этом она заявила в интервью ZDF.

Фото: Reuters Reuters

Бербок объяснила, что Германия столкнулась с недостаточным оснащением собственных войск.

«К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», - заявила министр.

Она отметила, что с украинской точки зрения «поставки лучше было сделать еще вчера». Однако Германия также должна заботиться о среднесрочной перспективе, военная промышленность Германии в последнее время должна была специально производить оружие для Украины, подчеркнула глава МИД.

Бербок добавила, что осенью Украине понадобятся дополнительные, быстрые поставки.

В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина получит системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.

23 августа Бербок заявила, что системы поставят в ближайшие недели.