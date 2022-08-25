Германия на «грани»: Бербок оценила поставки оружия Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поставки немецкого оружия Украине находятся на «тонкой грани». Об этом она заявила в интервью ZDF.
Бербок объяснила, что Германия столкнулась с недостаточным оснащением собственных войск.
«К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», - заявила министр.
Она отметила, что с украинской точки зрения «поставки лучше было сделать еще вчера». Однако Германия также должна заботиться о среднесрочной перспективе, военная промышленность Германии в последнее время должна была специально производить оружие для Украины, подчеркнула глава МИД.
Бербок добавила, что осенью Украине понадобятся дополнительные, быстрые поставки.
В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина получит системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.
23 августа Бербок заявила, что системы поставят в ближайшие недели.
До этого Германия поставила Украине 15 зенитных самоходных установок Gepard, 44 бронетранспортера М113, 500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger и другие вооружения.