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25 минут назад

Германия на «грани»: Бербок оценила поставки оружия Украине

Мария Иванова

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поставки немецкого оружия Украине находятся на «тонкой грани». Об этом она заявила в интервью ZDF.

Германия на «грани»: Бербок оценила поставки оружия Украине
Фото: ReutersReuters

Бербок объяснила, что Германия столкнулась с недостаточным оснащением собственных войск.

«К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», - заявила министр.

Она отметила, что с украинской точки зрения «поставки лучше было сделать еще вчера». Однако Германия также должна заботиться о среднесрочной перспективе, военная промышленность Германии в последнее время должна была специально производить оружие для Украины, подчеркнула глава МИД.

Бербок добавила, что осенью Украине понадобятся дополнительные, быстрые поставки.

В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина получит системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.

23 августа Бербок заявила, что системы поставят в ближайшие недели.

До этого Германия поставила Украине 15 зенитных самоходных установок Gepard, 44 бронетранспортера М113, 500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger и другие вооружения.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,
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