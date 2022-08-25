В Италии заявили о недовольстве папы Римского Зеленским

Давление президента Украины Владимира Зеленского, которое он оказывает на Ватикан в вопросе поддержки Киева, вызывает недовольство папы Римского Франциска. Об этом рассказал специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.
По словам журналиста, лучше всего разницу подходов Киева и Ватикана продемонстрировал твит президента Зеленского, в котором он заявил, что Украина нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о действиях России.
«Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также то, как украинские власти цензурировали телевизионную трансляцию папского крестного хода, в котором была выражена идея мира между украинцами и россиянами», - отметил Марко Полити.
В своей статье он подчеркнул, что папа Римский не хочет становиться «прислужником Запада» и считает, что вместо урегулирования конфликта, он только раздувается, а Россия демонизируется.
Зеленский же продолжает давить на Франциска, добиваясь его поездки в Киев, однако папа Римский не хочет посещать Украину, не побывав в России. При этом такая закулисная борьба идет уже несколько месяцев, заметил журналист IL Fatto Quotidiano.
Ранее Папа Римский Франциск призвал молиться за мир на Украине. По его мнению, разрешение кризиса может привести к построению лучшего мира для будущих поколений. Он также призвал глав государств и международные организации принять меры, чтобы пресечь тенденцию конфликтов и противостояния.