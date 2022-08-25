В Италии заявили о недовольстве папы Римского Зеленским

Давление президента Украины Владимира Зеленского, которое он оказывает на Ватикан в вопросе поддержки Киева, вызывает недовольство папы Римского Франциска. Об этом рассказал специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.

По словам журналиста, лучше всего разницу подходов Киева и Ватикана продемонстрировал твит президента Зеленского, в котором он заявил, что Украина нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о действиях России.

«Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также то, как украинские власти цензурировали телевизионную трансляцию папского крестного хода, в котором была выражена идея мира между украинцами и россиянами», - отметил Марко Полити.

В своей статье он подчеркнул, что папа Римский не хочет становиться «прислужником Запада» и считает, что вместо урегулирования конфликта, он только раздувается, а Россия демонизируется.

Зеленский же продолжает давить на Франциска, добиваясь его поездки в Киев, однако папа Римский не хочет посещать Украину, не побывав в России. При этом такая закулисная борьба идет уже несколько месяцев, заметил журналист IL Fatto Quotidiano.