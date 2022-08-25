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1 час назад

В США назвали опасности союза Ирана и России

Мария Иванова

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус призвал опасаться зарождающегося альянса Москвы и Тегерана. Он утверждает, что Россия начинает использовать иранские беспилотники на Украине, кроме того, Иран предложил поделиться своими финансовыми сетями, чтобы помочь РФ избежать санкций.

В США назвали опасности союза Ирана и России
Фото: ТАССТАСС

Неназванный представитель западной разведки заявил Игнатиусу, что Иран, давно находящийся под санкциями, «знает все уловки».

Иран может задействовать свою сеть подставных компаний и финансовых учреждений, чтобы помочь России обойти санкции.

Источники Игнатиуса заявили, что Иран уже начал поставки России сотен беспилотников-смертников. Они, вероятно, являются частью серии Shahed, которую Иран успешно использовал в Ираке и Сирии. Размером эти беспилотники примерно с американский дрон Predator.

По словам собеседников журналиста, в течение последних нескольких недель россияне проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников.

15 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран готовится предоставить России несколько сотен беспилотников, в том числе боевых. Он утверждал, что для российской делегации провели демонстрацию беспилотников на иранском аэродроме.

Иран назвал сообщения США ложными, через несколько дней в американском Совете национальной безопасности заявили, что США не видят признаков продажи России иранских беспилотников.

В мире,Джейк Салливан,Дэвид Игнатиус,
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