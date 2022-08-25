В США назвали опасности союза Ирана и России

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус призвал опасаться зарождающегося альянса Москвы и Тегерана. Он утверждает, что Россия начинает использовать иранские беспилотники на Украине, кроме того, Иран предложил поделиться своими финансовыми сетями, чтобы помочь РФ избежать санкций.
Неназванный представитель западной разведки заявил Игнатиусу, что Иран, давно находящийся под санкциями, «знает все уловки».
Иран может задействовать свою сеть подставных компаний и финансовых учреждений, чтобы помочь России обойти санкции.
Источники Игнатиуса заявили, что Иран уже начал поставки России сотен беспилотников-смертников. Они, вероятно, являются частью серии Shahed, которую Иран успешно использовал в Ираке и Сирии. Размером эти беспилотники примерно с американский дрон Predator.
По словам собеседников журналиста, в течение последних нескольких недель россияне проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников.
15 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран готовится предоставить России несколько сотен беспилотников, в том числе боевых. Он утверждал, что для российской делегации провели демонстрацию беспилотников на иранском аэродроме.
Иран назвал сообщения США ложными, через несколько дней в американском Совете национальной безопасности заявили, что США не видят признаков продажи России иранских беспилотников.