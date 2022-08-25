В ЕС развернулась тайная борьба из-за России

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон не поддерживают позицию остальных стран Европейского союза касательно урегулирования конфликта на Украине, однако не собираются открыто признавать это. К такому выводу пришел обозреватель Politico Муджтаба Рахман, передает РИА Новости.
Он пишет, что лидеры Германии и Франции вынуждены скрывать от государств Восточной и Центральной Европы свою истинную позицию. Они втайне считают, что скорейшего завершения военного конфликта между Россией и Украиной можно добиться только дипломатическим путем.
Рахман подчеркнул, что за публичными заявлениями о всесторонней поддержке Украины кроется тихое противостояние: Франция, Германия и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италия заняли одну позицию по этому вопросу, когда как страны Балтии, Польша, Финляндия и Скандинавия — другую.
Кроме того, автор публикации выразил уверенность, что пока США продолжают поставлять вооружения на Украину и поддерживать ее решения, Франция и Германия не осмелятся открыто высказать свою точку зрения. Рахман указал, что в противном случае единство внутри Европейского союза было бы нарушено, и это не обошлось бы без негативных последствий.