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49 минут назад

В ЕС развернулась тайная борьба из-за России

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон не поддерживают позицию остальных стран Европейского союза касательно урегулирования конфликта на Украине, однако не собираются открыто признавать это. К такому выводу пришел обозреватель Politico Муджтаба Рахман, передает РИА Новости.

В ЕС развернулась тайная борьба из-за России
Фото: ReutersReuters

Он пишет, что лидеры Германии и Франции вынуждены скрывать от государств Восточной и Центральной Европы свою истинную позицию. Они втайне считают, что скорейшего завершения военного конфликта между Россией и Украиной можно добиться только дипломатическим путем.

Рахман подчеркнул, что за публичными заявлениями о всесторонней поддержке Украины кроется тихое противостояние: Франция, Германия и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италия заняли одну позицию по этому вопросу, когда как страны Балтии, Польша, Финляндия и Скандинавия — другую.

Кроме того, автор публикации выразил уверенность, что пока США продолжают поставлять вооружения на Украину и поддерживать ее решения, Франция и Германия не осмелятся открыто высказать свою точку зрения. Рахман указал, что в противном случае единство внутри Европейского союза было бы нарушено, и это не обошлось бы без негативных последствий.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Марио Драги,ЕС,
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