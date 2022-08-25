В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки

Министерство здравоохранения бразильского штата Минас-Жерайс заявило, что власти страны выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином. Об этом сообщает РИА "Новости".
В публикации отмечается, что симптомы оспы проявились у хозяина животного 3 августа, у собаки - 13 августа. На ее теле появились пустулы и корки. Обследовавший животное ветеринар решил сделать анализ на оспу. Бразильское ведомство утверждает, что хозяин и собака находятся дома на изоляции, человек чувствует себя хорошо, животное тоже не подает признаков нездоровья.
Ранее ученые представили первый задокументированный случай одновременного заражения вирусом оспы обезьян, коронавирусом (SARS-CoV-2) и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на пресс-конференции о том, что число заражений оспой обезьян подскочило более чем на 20% по всему миру на прошлой неделе. В ВОЗ также подчеркнули важность обеспечения широкой доступности мировых запасов вакцины против обезьяньей оспы под названием Jynneos.