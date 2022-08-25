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55 минут назад

Стало известно о тайной борьбе в Евросоюзе из-за России

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сталкиваются с противоречиями «ястребов» в Евросоюзе по вопросу урегулирования на Украине. С таким мнением выступил обозреватель Муджтаба Рахман в материале для Politico.

Стало известно о тайной борьбе в Евросоюзе из-за России
Фото: ReutersReuters

Журналист заявил, что в Евросоюзе наблюдается тайная борьба и разногласия из-за России. По его словам, Макрон и Шольц скрывают от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию по ситуации на Украине, которая заключается в достижении мира дипломатическим путем. Разногл

«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — подчеркнул Рахман.

Обозреватель добавил, что пока США продолжают поддерживать боевые действия на Украине, Германия и Польша вряд ли начнут заявлять о своей позиции, стремясь оставить единство внутри Евросоюза.

Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил о желании решить конфликт на Украине путем переговоров. Он подчеркнул, что целей российской спецоперации необходимо достичь.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Василий Небензя,Марио Драги,ООН,ЕС,
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