Стало известно о тайной борьбе в Евросоюзе из-за России

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сталкиваются с противоречиями «ястребов» в Евросоюзе по вопросу урегулирования на Украине. С таким мнением выступил обозреватель Муджтаба Рахман в материале для Politico.

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Журналист заявил, что в Евросоюзе наблюдается тайная борьба и разногласия из-за России. По его словам, Макрон и Шольц скрывают от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию по ситуации на Украине, которая заключается в достижении мира дипломатическим путем. Разногл

«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — подчеркнул Рахман.

Обозреватель добавил, что пока США продолжают поддерживать боевые действия на Украине, Германия и Польша вряд ли начнут заявлять о своей позиции, стремясь оставить единство внутри Евросоюза.