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57 минут назад

Треть стран ООН определились с позицией по украинскому вопросу

Елена Прошина

Менее трети стран, входящих в состав ООН, поддержали заявление против России по ситуации на Украине. Оно было озвучено в штаб-квартире организации, сообщает РИА Новости.

Треть стран ООН определились с позицией по украинскому вопросу
Фото: ReutersReuters

Агентство напоминает, что в составе ООН находятся 193 государства. С заявлением согласились только 54 из них. В их число вошли Британия, США, Австралия, Албания, Чехия, Канада, Франция, Грузия, Латвия, Япония, Италия, Литва, Испания и Украины. Озвучил заявление постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Эти страны выразили сожаление тем фактом, что Москва не прекратила военный конфликт с Киевом. Они также осудили ракетные удары, которые РФ наносит по территории Украины.

Кроме того, 54 государства из состава ООН заверили, что по-прежнему привержены независимости, суверенитету, территориальной целостности и единству Украины в рамках ее международно признанных границ. Авторы документа обратились к России с призывом немедленно прекратить боевые действия на территории Украины.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил желание положить конец конфликту на Украине с помощью переговоров. Однако это станет возможным только после того, как Россия достигнет поставленных перед специальной военной операцией целей, считает он.

В мире,Сергей Кислица,Василий Небензя,ООН,
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